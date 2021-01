Pandemia afetou avanço de hortas urbanas em Campo Grande

Implantação seria principalmente nas escolas, que foram fechadas

Lançado no dia 21 de outubro de 2019, o projeto Hortas Urbanas, desenvolvido em conjunto pela Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul), pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Sedesc (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia) e do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), também foi prejudicado pela pandemia do novo coronavírus. A expectativa era de finalizar o ano de 2020 com a implantação de pelo menos 200 hortas e, na prática, o número total chegou aos 130.

Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia e Agronegócio, Herbert Assunção, a pandemia prejudicou principalmente no que diz respeito à instalação das hortas, uma vez que boa parte delas seria implantada no interior de escolas, que com o novo coronavírus tiveram de fechar as portas.

“O projeto só não conseguiu atingir a meta em razão da pandemia, já que muitas das hortas seriam implantadas nas escolas e elas estão fechadas. A gente está tendo um pouco de dificuldade também na questão da mobilidade da comunidade. O próximo ano se tudo correr bem, a meta de 200 hortas será cumprida. Os ganhos são enormes: tanto econômicos, sociais e na alimentação saudável da população atendida”, explicou.

Segundo Walter Sérgio Ribeiro, coordenador das Hortas Urbanas, a pandemia também prejudicou, além da implantação de outras hortas, no ganho dos produtores, além das questões climáticas que também prejudicaram os trabalhadores.

Em média, em cada horta trabalham de 3 a 5 pessoas. Os ganhos mensais de um produtor vão de R$ 1.500 a R$2.000. Aproximadamente são 80 pessoas alcançadas pelas hortas, tendo a pandemia reduzido os ganhos do produtor e também nos dias de chuva intensa, as hortas não produzem. A produção semanal é de cerca de 30 caixas de verduras, contendo 25 pés de alface cada”, exemplificou.

