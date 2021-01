Ano começa com esperança para acadêmicos que buscam

Neste ano a expectativa é de mais de 5.800 vagas abertas em MS, sendo 2.500 somente na Capital

O começo do ano para muitos estudantes será marcado por novas oportunidades ou até mesmo pela primeira oportunidade profissional. Em Mato Grosso do Sul o IEL (Instituto Euvaldo Lodi) espera oferecer pelo menos 3.300 vagas em 2021, por sua vez o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) estima disponibilizar até 2.500 vagas de estágio nos próximos meses.

Para especialista, disciplina e capacidade de adaptação serão os principais diferenciais daqueles que queiram se consolidar em uma nova experiência trabalhista. Segundo o IEL, as chances serão distribuidas pelos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, tanto para estudantes do Ensino Médio quanto para os acadêmicos no Ensino Superior, o que representa um crescimento de 28,6% na comparação com a oferta de 2020.

Por sua vez, entre as vagas disponibilizadas pelo CIEE, estão: Ensino Médio (31 vagas), do 1º ao 3º ano; Administração (17 vagas), do 1º ao 7º semestre; Publicidade e Propaganda (5 vagas), do 2º ao 7º semestre; Ciências Contábeis (5 vagas), do 2º ao 7º semestre; Farmácia (3 vagas), do 2º ao 9º semestre; Direito (3 vagas), do 2º ao 9º semestre; e Jornalismo (2 vagas), do 1º ao 8º semestre. Também existem oportunidades para os cursos de agronomia, análise de sistemas, educação fisica, eletrotécnica, enfermagem, geografia, entre outros.

O sucesso chegou para Danyella Zanette Matossy, em forma de estágio. Formada em Administração, ela comemora as experiências adquiridas após passar por duas empresas que lhe deram uma vaga como aprendiz e ainda afirma que foram tais passos os que a fizeram ser contratada e poder atuar hoje, ao lado de quem tanto lhe ensinou nos últimos anos.

“Me formei no ano passado e ao longo da graduação, passei por dois estágios. O primero no Ministério Público Estadual, onde atuava no Departamento de Material e Patrimônio, na parte do almoxarifado. Essa experiência me fez entender na prática, como que funciona na área da logística, já que o curso de administração é muito abrangente e com o estágio, o acadêmico consegue ter uma visão melhor sobre as vertentes da nova profissão. O segundo foi no Sebrae, onde fui contratada e trabalho atualmente. A experiência foi única”, relembrou.

Consciente dos benefícios consolidados com a experiência de atuar com profissionais do setor, Danyella pontua que uma de suas grandes conquistar particulares foi a de deixar de lado a timidez, e a capacidade de ter um melhor relacionamento com o público. “Sempre fui muito tímida, retraída e o estágio ajudou inclusive na minha oratória e no meu relacionamento com o público. No trabalho estamos sempre em contato com fornecedores, pessoas diferentes e hoje, eu consigo expor as minhas idéias, sem achar que eu estou falando besteria. Além disso, como somos sempre desafiados. Temos de resolver e trabalhar para entregar soluções, para as empresas, empreendimentos, em um mercado que está em constante mudança e nos desafiando”, comemorou.

