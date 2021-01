Cuca indica time misto no Santos para clássico contra o São Paulo

O técnico Cuca indicou um Santos “misto” para enfrentar o São Paulo no próximo domingo, no Morumbi, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marinho e Soteldo têm dores musculares.

Lucas Veríssimo e Kaio Jorge precisaram sair no segundo tempo em La Bombonera. Além disso, Lucas Braga teve dificuldade para terminar a partida.

“Marinho e Soteldo não treinaram a semana completa, sentem mais o desgaste. Perdi duas substituições: Lucas Veríssimo e Kaio Jorge (desgaste físico, além de Lucas Braga, com cãibras). Não pude fazer as trocas que imaginava. Temos uma semana entre descanso e treinamento para melhorar o condicionamento. E o São Paulo no meio disso para pensarmos bem tudo que podemos fazer de melhor até quarta-feira”, disse Cuca.

O Peixe terá o clássico antes do jogo contra o Boca Juniors (ARG) na quarta-feira (13), na Vila Belmiro, pela partida de volta da semifinais da Libertadores da América. Em Buenos Aires, as equipes empataram em 0 a 0.

(Com informações: Gazeta Esportiva)