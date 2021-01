Após surto da Covid-19, Agepen reforça testagem na Unidade Penal Ricardo Brandão

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), reforçou com mais 400 testes rápidos para detecção da Covid-19 na Unidade Penal “Ricardo Brandão”, presídio de segurança média em Ponta Porã. A ação ocorreu diante um surto de 54 contaminados da Covid-19, até o momento, conforme divulgado na manhã desta quinta-feira (07).

Ao todo, mais uma leva com mil testes rápidos foram direcionados ao sistema prisional esta semana, com distribuição aos estabelecimentos prisionais de acordo com a necessidade.

A ação na UPRB não é isolada e integra uma série de medidas adotadas pela Agepen em conjunto com os órgãos de saúde desde o início da pandemia, conforme relatório da Diretoria de Assistência Penitenciária, por meio da sua Divisão de Saúde Prisional. Todas as iniciativas e decisões são pautadas na preservação da vida e seguem diretrizes nacionais de órgãos ligados à saúde pública e justiça penal.

“Temos trabalhado muito para minimizar os efeitos danosos da Covid-19 no ambiente prisional do Estado, num somatório de esforços muito grande. São cerca de 20 mil vidas para prestarmos assistência’, comenta o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira, lembrando que a prevenção e cuidados se estendem às outras enfermidades.

Dados da Divisão de Saúde apontam que, somente em 2019, foram contabilizados 221.996 atendimentos de saúde em geral em presídios de Mato Grosso do Sul, além de 18.467 exames realizados, 5.605 encaminhamentos para atendimentos externos e 459.637 procedimentos executados, como administração de medicamentos oral administração de medicamentos injetável, aferição de pressão arterial, avaliação de glicemia, retirada de pontos etc.

(Com informações: Portal MS)

Veja também: Coronavac tem eficácia de 78% contra a COVID-19