Coronavac tem eficácia de 78% contra a COVID-19

A Coronavac alcançou 78% de eficácia nos estudos finais realizados no Brasil, segundo o jornal Folha de S.Paulo. O percentual se aplica à prevenção de casos leves da COVID-19. Casos moderados e mortes foram completamente evitados, de acordo com o estudo.

A vacina contra a COVID-19 é desenvolvida pelo laboratório Sinovac Biotech, da China, e no Brasil tem coordenação do Instituto Butantan. Os dados sobre a Coronavac estão sendo apresentados nesta quinta-feira (7) à Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). O Instituto Butantan deve fazer o pedido de registro emergencial do imunizante ainda hoje.

Uma coletiva de imprensa com o governador João Doria (PSDB-SP) deve divulgar oficialmente as informações sobre a vacina. A vacina é a aposta de Doria no combate à COVID-19. Ainda segundo a Folha, o estudo foi revisado na Áustria pelo Comitê Internacional Independente, que acompanha os ensaios.

Com informações da IstoÉ