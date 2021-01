Com novo prefeito eleito, Dourados tem mudança de secretaria

Pouca novidade nas principais cidades do interior de Mato Grosso do Sul, tanto em eleição, onde foram reeleitos três prefeitos, quanto no secretariado. A novidade está para a surpresa de Dourados, com a vitória do ex-presidente da Câmara Municipal, o vereador Alan Guedes (PP). Os douradenses têm tudo novo nestes próximos quatro anos. Já Corumbá, com Marcelo Iunes (PSDB), mudou pouco, como aconteceu em Ponta Porã com Hélio Peluffo (PSDB) e Três Lagoas com Ângelo Guerreiro (PSDB). Os tucanos foram fiéis a, praticamente, todo o primeiro escalão das secretarias nomeadas no primeiro mandato.

Dourados

O prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP), tem o ex-ministro da Educação e professor universitário Henrique Sartori de Almeida Prado como secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica; o advogado Paulo César Nunes da Silva assume a Procuradoria-Geral do município; o administrador e ex-vereador Raphael da Silva Matos, comanda a Controladoria-Geral do município; o jornalista Alfredo Barbara Neto é seu braço direito como chefe de gabinete; O comando da Guarda Municipal é da supervisora Liliane Graziele Cespedes de Souza Nascimento, abrindo um ineditismo com uma mulher assumindo a função; a diretora de escola Ana Paula Benites Fernandes é a secretária municipal de Educação; o artista plástico Francisco “Kinho” Chamorro é o secretário municipal de Cultura; o médico Frederico de Oliveira Weissinger é o secretário municipal de Saúde; o enfermeiro Edvan Marcelo Morais Marques é o secretário adjunto de Saúde; e o diretor- -presidente da Fundação Municipal de Saúde é o advogado Milton Batista Pedreira Júnior.

