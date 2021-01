Milho volta a superar R$80 por saca

O indicador do milho do Cepea, calculado com base nos preços praticados em Campinas (SP), voltou a superar os R$ 80 por saca após cerca de um mês e meio abaixo deste patamar. Desde o dia 23 de novembro de 2020 que os preços não alcançavam este nível. A cotação passou de R$ 78,65 para R$ 81,79 por saca, uma alta diária de 4,0% e marcou o oitavo dia consecutivo de avanços.

Foram exportadas pelo Brasil em dezembro 5,00 milhões de toneladas de milho, uma média diária de 227,54 mil toneladas. Com isso, o resultado ficou 14,73% acima do registrado no mesmo mês em 2019. Assim como no caso da carne bovina, o volume embarcado de milho em dezembro foi o segundo melhor para o mês de toda a série histórica da Secex. O recorde atual foi registrado em 2015 com 6,27 milhões de toneladas exportadas.

(Com informações: Canal Rural)