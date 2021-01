Cadela que sofria maus-tratos é resgatada após dono viajar

Vizinhos relataram para a polícia que cadela estava sem alimento na casa

A Polícia Militar Ambiental (PMA) resgatou uma cadela sem raça no bairro Jardim das Nações, na Capital, após o dono viajar e deixar o animal sem alimento no local. Vizinhos relataram que a fêmea estaria sendo agredida por um pitbull que também mora na casa.

Conforme informações da polícia, a residência estava fechada, mas a equipe conseguiu verificar pela fresta do portão que os animais estavam sem água e comida, além do ambiente estar cercado de fezes. Os vizinhos afirmaram que jogavam ração para os dois, porém o pitbull agredia a cadela e não a deixava comer.

Diante da situação flagrante de crime de maus tratos, a PMA solicitou apoio de um chaveiro para abrir o portão e a cachorra foi recolhida. A cadelinha foi encaminhada para uma clínica veterinária onde foi confirmado que ela possuía um tumor em uma das mamas e diversos ferimentos. O pitbull permaneceu na residência com a garantia que os vizinhos iriam se responsabilizar pela alimentação até a chegada do dono.

Contatado pelos policiais, o homem relatou que resgatou a cachorrinha há quatro anos, mas não tomou medidas para o tratamento do tumor. Ele ainda disse que havia comida no local e que chegou a pedir para uma pessoa se certificar da alimentação. A versão contradiz a dos vizinhos que garantiram que os animais ficavam desesperados no momento em que a ração era jogada para eles.

O homem será autuado administrativamente e multado em R$ 2.000. Ele também irá responder por crime ambiental de maus-tratos a animais.

Veja Mais:

Mercado do boi gordo deve seguir comprador em 2021