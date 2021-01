Mercado do boi gordo deve seguir comprador em 2021

Dependência de importação da China preocupa

A pecuária registrou preços recordes para a arroba diante da oferta restrita de animais e demanda externa aquecida nos últimos dias. Para 2021, a expectativa é que tenha um aumento sutil na oferta de animais e isso não deve impactar na formação de preços.

“A análise que fazemos agora é valida para esse momento, mas devemos seguir com um cenário parecido do que foi visto em 2020. Se acontecer como nos anos anteriores podemos ter um ano de 2021 bem comprador diante da oferta de animais bem comedida”, apontou o Analista de Mercado da Scot Consultoria, Alcides Torres.

O analista ainda reforça que para o próximo ano os preços da carne ao consumidor devem ficar mais elevados do que foi observado no ano de 2020. “É tudo incerto ainda, mas o auxilio emergencial ajudou muito no consumo de alimentos e a falta dele vai fazer com que tenha uma nova conduta ao que diz respeito à demanda por alimentos”, afirma.

Do lado da demanda externa, a maioria dos importadores de carne bovina brasileira reduziu as compras neste ano. “O único que aumentou as compras foi a China e deve continuar comprando fortemente do Brasil no próximo ano. O ideal é que o Brasil consiga abrir novos mercados em 2021 para não ficar dependendo de um único país”, reporta Torres. Veja mais.

(Com informações da assessoria)