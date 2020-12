Ano começa com posse restrita de vereadores e do prefeito

Será eleita Mesa Diretora do legislativo e a posse da diretoria da Alems

No fim da tarde desta sexta-feira (1º de janeiro) os 29 vereadores eleitos tomam posse junto ao reeleito prefeito Marquinhos Trad (PSD) e sua vice, Adriane Lopes (Patri). A cerimônia será restrita à própria Câmara Municipal de Campo Grande de forma semipresencial, a partir das 17h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Casa de Leis: Facebook e YouTube. Na sequência já acontece a eleição da Mesa Diretora.

Eleitos e reeleitos assumem a legislatura de 2021 a 2024, cumprindo medidas de biossegurança da Organização Mundial da Saúde (OMS). Logo após a posse, também no prédio da Câmara Municipal, acontece a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, composta dos cargos de presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes, além de primeiro, segundo e terceiro-secretários.

As chapas são apresentadas no início da sessão e a votação é feita por chamada nominal dos vereadores. É obrigatório uso de álcool gel, aferição de temperatura antes de entrar no local e máscaras, além do distanciamento social. Ainda haverá presença de enfermeiro e ambulância no local. Só entrará no plenário quem tiver convite individual. Não haverá público, imprensa nem assessores dos vereadores.

Todas as medidas estão de acordo com o Decreto Municipal n° 14.566. Este impede o acontecimento de festas, eventos e reuniões acima de 40% da capacidade de lotação, tendo ainda o limite de 80 pessoas no recinto. O próximo presidente da Câmara que assume no biênio de 2021/2022 é o atual primeiro-secretário, Carlão (PSB). O atual, vereador João Rocha (PSDB), retirou o nome com argumento de seguir a harmonia na Casa e para não haver divisão. Carlão vai contemplar todos os partidos inclusive os novatos.

Ele adiantou quem vai compor a Mesa. Primeiro vice-presidente é o vereador dr. Loester, do MDB, o segundo é o vereador Betinho, do Republicanos, e o terceiro é o novato Edu Miranda, do Patriota. Seu primeiro-secretário é Delei Pinheiro (PSD), o segundo é Papy (SD) e a terceira, Camila Jara (PT). Há possibilidade de algum vereador eleito do Podemos mudar esta composição.

Além do prefeito e da vice, tomam posse os vereadores Ayrton Araújo (PT), Betinho (Republicanos), Beto Avelar (PSD), Camila Jara (PT), Carlão (PSB), Clodoilson Pires (Podemos), Coronel Alírio Villasanti (PSL), Delei Pinheiro (PSD), dr. Jamal (MDB), dr. Loester (MDB), dr. Sandro Benites (Patriota), dr. Victor Rocha (PP), Edu Miranda (Patriota), Gilmar da Cruz (Republicanos), João César Mattogrosso (PSDB), Junior Coringa (PSD), Marcos Tabosa (PDT), Otávio Trad (PSD), Papy (Solidariedade), prof. André (REDE), prof. João Rocha (PSDB), professor Juari (PSDB), professor Riverton (DEM), Ronilço Guerreiro (Podemos), Silvio Pitu (DEM), Tiago Vargas (PSD), Valdir Gomes (PSD), William Maksoud (PTB) e Zé da Farmácia (Podemos).

Ainda antes da solenidade da Câmara, os deputados estaduais da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) dão posse à Mesa Diretora, que foi reeleita no último dia 10 de dezembro e segue no comando da Casa de Leis durante a 3ª e 4ª Sessões Legislativas da 11ª Legislatura. Será às 15h, na sala de reuniões da presidência, em solenidade semipresencial, também seguindo todos os protocolos de biossegurança. A solenidade será transmitida, ao vivo, pelo canal 9 da Claro Net TV, TV Alems, YouTube, Facebook, Rádio Alems, e aplicativo Assembleia MS (Android/ iOS).

Deputados

A imprensa não será permitida, mas os chefes dos outros Poderes foram convidados. A 3ª sessão legislativa será iniciada às 9h do dia 2 de fevereiro, terça-feira, durante sessão solene.

(Texto: Rafael Belo)