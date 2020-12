Em solenidade, vereadores tomam posse no dia 1º de janeiro

Seguindo todas as medidas de biossegurança, serão empossados na Câmara Municipal de Campo Grande realiza, às 17 horas, no dia 1º de janeiro, os 29 vereadores eleitos e reeleitos para a Legislatura de 2021 a 2024, prefeito e vice-prefeita de Campo Grande. Portanto ocorrerá com restrições à presença do público, sendo transmitida pelo Facebook (https://www.facebook.com/camaracgms) e Youtube (https://www.youtube.com/camaramunicipalcg) da Casa de Leis.

Todos que tomaram posse foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). A solenidade de diplomação ocorreu no dia 16 de dezembro, sendo fechada somente aos vereadores eleitos para a 11ª Legislatura, prefeito e vice-prefeita.

Logo após a posse, também no prédio da Câmara Municipal, acontece a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, composta dos cargos de presidente, primeiro, segundo e terceiro vice-presidentes, além de primeiro, segundo e terceiro secretários. As chapas são apresentadas no início da sessão e a votação é feita por chamada nominal dos vereadores.

(Com informações: Prefeitura de Campo Grande)