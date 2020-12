Obra na Ernesto Geisel será retomada em janeiro, garante prefeitura da Capital

A obra de contenção da erosão e revitalização da avenida Ernesto Geisel será retomada em janeiro de 2020. Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a expectativa é que os serviços comecem a ser executados na segunda quinzena do mês. Ele afirmou, ainda, que falta ser feito 35% da obra e a previsão é que fique pronta no fim do próximo ano.

No local, atualmente, está sendo feita, por parte da prefeitura, o remanejamento da rede de esgoto que passa na avenida. A intervenção não estava no pacote da obra e, por isso, é executada com recursos próprios do município. A obra no esgoto da região começou em agosto deste ano e vai custar R$1,5 milhão. Até então, a obra ficou paralisada por nove meses devido atrasos no repasse da verba federal. Conforme Fiorese, a dívida com as empreiteiras chegou ao valor de R$7 milhões.

Agora, não devemos mais nada às empresas. Se os pagamentos, por parte do governo Federal, forem feitos em dias, a ideia é terminar o restante até o fim do ano que vem”, assegurou.

