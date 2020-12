MS entre as mais tocadas

Cinco canções interpretadas por artistas da terra estão no top 20 produzido pelo ECAD

A lista das 20 músicas mais tocadas em shows, por todo o país, dos últimos 10 anos, produzida pelo ECAD (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição), traz cinco sucessos interpretados por artistas sul-mato-grossenses. Apenas o cantor Michel Teló, que iniciou a carreira no Estado, traz duas músicas entre as primeiras, com “Ai Se Eu Te Pego” na segunda posição, e “Fugidinha” em sexta.

“Ai Se Eu Te Pego” levou a carreira de Michel Teló para solo internacional, com sua versão em inglês de “If I Catch You”. Entre os outros sucessos que ganham a voz dos cantores do estado está a “Zoar e Beber”, da dupla Henrique e Diego; “Camaro Amarelo”, do Munhoz e Mariano; e “Jeito Carinhoso”, do Jads e Jadson. As canções foram lançadas entre os anos de 2010 e 2013 e, desde então, continuam fazendo sucesso em shows.

Apesar de as músicas terem sido eternizadas nas vozes dos artistas de Mato Grosso do Sul, apenas duas delas foram criadas por compositores do Estado. Fugidinha foi escrita pelo cantor de pagode Thiaguinho, nascido em Ponta Porã, em parceria com Rodriguinho (que não é sul-mato-grossense), e cedeu a canção para Teló.

Na voz do cantor, a música se tornou uma das primeiras canções a “estourar” em sua carreira solo, após deixar o grupo Tradição. Em diversas ocasiões, Teló comentou como a música foi um presente em sua carreira musical e já chegou a agradecer em show, ao lado de Thiaguinho, pela canção que mudou sua carreira.

Além de hit, a música se tornou a primeira na voz do cantor a fazer parte de uma trilha sonora de uma novela, em Malhação, ainda no ano de 2010. O cantor, que começou a carreira aos 12 anos tocando em sanfona em shows por Campo Grande, atingiu o sucesso solo aos 29.

(Confira mais na página A9 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Obra na Ernesto Geisel será retomada em janeiro, garante prefeitura da Capital