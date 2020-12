Hospital homenageia pacientes e profissionais da luta contra o câncer 

O ano mais desafiador para os profissionais da saúde será encerrado em tom de homenagem pelo HCAA (Hospital do Câncer Alfredo Abrão), em Campo Grande. A parceria entre a instituição e os artistas Rafael e Leonardo Mareco resultou no projeto “Olhares Protagonistas”, um mural que retrata médicos, enfermeiros, funcionários administrativos e pacientes por meio da técnica lambe-lambe e pintura.

O projeto surgiu da necessidade de coibir as recorrentes vandalizações nas paredes recém-pintadas da unidade 4 do hospital, conforme Ana Ostapenko, que atua no setor de projetos do HCAA. “As reações têm sido as melhores possíveis. Acima, inclusive, das nossas expectativas. Os personagens se sentiram representados e homenageados de uma forma muito carinhosa”, ressaltou.

O artista visual Leonardo Mareco explicou que a ideia do “Olhares Protagonistas” surgiu durante o seu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), com o intuito de trabalhar a linguagem do lambe-lambe e a representação pessoal através de retratos fotográficos. Foram duas semanas de muito trabalho, cola e tinta para que o mural chegasse no resultado final.

