Filho mata o pai com golpe de tesoura no peito

Um homem identificado como Aleizio Casemiro dos Reis, de 71 anos foi morto pelo próprio filho, não identificado por volta de 22h46min deste sábado (27), na rua Júpiter, no bairro Jardim das Estrelas, em Coxim.

De acordo com informações apuradas pelo site Coxim Agora, Reis teria se desentendido com o filho que pegou um tesoura e acertou um golpe no meio de seu peito provocando sua morte instantaneamente no meio da rua em frente a residência da família.

Após desferir o golpe, o autor tentou fugir, mas foi localizado a 200 metros do local por uma equipe da Polícia Civil de Coxim que realizou sua prisão pelo crime de homicídio, o autor e a tesoura usada no crime foram encaminhados para a delegacia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local realizando os primeiros atendimentos, o local foi preservado até a chegada do Núcleo Regional de Perícias. O corpo da vítima foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) depois será liberado para a família fazer o velório.