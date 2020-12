Vídeo: PMA captura lobinho em oficina do interior

O proprietário de uma oficina mecânica no interior do Estado teve uma surpresa inesperada nesta semana. O homem de 30 anos encontrou um animal silvestre da espécie lobinho (Cerdocyon thous) no quintal do estabelecimento onde trabalha.

O homem acionou a Polícia Militar Ambiental (PMA) e informou que o lobinho não conseguia sair do local já que estava sendo acuado por alguns cachorros. Após se deslocar até o endereço da oficina, localizada na área central de Dourados, a equipe conseguiu capturar o animal com o uso de cambões e puçás.

O lobinho não apresentava ferimentos e em seguida foi solto em seu habitat natural, longe da cidade.

Confira o vídeo:

