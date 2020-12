Com 483 óbitos em 24 h, Brasil ultrapassa 190,5 mil mortes

Com 483 novas mortes por coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas, o Brasil chegou a 190.515 óbitos causados pela covid-19 desde o início da pandemia. O número de infectados passou para 7.447.625, com os 23.195 registros positivos de quinta para sexta-feira (25).

Neste feriado de Natal, o país registrou a segunda queda seguida na média de mortos pela doença — foram 690 óbitos nos últimos sete dias, menor número desde as 684 vítimas pela média registrada no dia 16 de dezembro. A variação é de 7% em comparação com duas semanas atrás, o que representa estabilidade no índice.

(Com informações da Uol)