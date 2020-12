Menos presos tiveram direito a saída temporária

O Judiciário autorizou a saída temporária de 455 detentos do regime aberto e semiaberto do sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Em Dourados, município a 228 quilômetros da Capital, os presos tiveram o benefício negado. Com isso, o número de internos que vai sair no Natal ou no Ano-Novo é menor que o do ano anterior, quando 602 presos tiveram direito ao benefício.

O preso do regime semiaberto tem direito de usufruir de uma única saída, no Natal ou Ano-Novo. Dos 363 presos deste regime, 202 vão sair hoje pela manhã e retornam no sábado (26), até às 17h.

Os outros 161 saem no dia 31 de dezembro e voltarão às 17h do dia 2 de janeiro. Hoje, 92 internos do regime aberto saem a partir das 7h e voltam no dia 2 de janeiro.

(Rafaela Alves)

