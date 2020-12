Prefeitura divulga plano de biossegurança das escolas

Apesar do retorno incerto das aulas presenciais na rede pública, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) publicou ontem, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), o plano de retorno na Reme (Rede Municipal de Ensino). O retorno presencial, porém, só deve acontecer quando houver autorização dos órgãos de saúde, já anunciou a secretaria. Atualmente, a Reme tem 108.839 alunos, 7.441 profissionais da educação e 5.174 servidores administrativos.

Para o início do ano letivo, o plano prevê que cada escola deverá elaborar um documento-padrão de procedimentos operacionais, com detalhamento das ações de biossegurança, devidamente validado pelo diretor da unidade. Os alunos vão ter uma formação sobre o conceito de pandemia, sintomas e forma de transmissão da COVID19, além de orientações sobre o respeito às medidas de biossegurança.

Para estabelecer os critérios para o retorno dos alunos às atividades letivas presencias, o documento institui que seja realizada uma pesquisa, por escola, sobre os grupos vulneráveis. Para os estudantes e docentes do grupo de risco, as práticas pedagógicas ainda serão oferecidas no formato remoto. Já para os alunos com deficiência, serão propostas adaptações que atendem às necessidades específicas.

Dentro das unidades educacionais, o plano determina a aferição de temperatura na entrada, disponibilização de álcool gel em todos os espaços físicos e uso obrigatório de máscaras. A Semed vai disponibilizar duas máscaras de pano por aluno e professor para que seja realizada a troca do equipamento de segurança a cada três horas.

