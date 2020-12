Confira o que abre e fecha neste Natal

Em razão do feriado de Natal, alguns serviços e locais estarão fechados a partir de hoje. As agências bancárias abrem por duas horas, nesta quinta. Os shoppings vão funcionar até as 18h de hoje e no feriado de Natal vão funcionar apenas a praça de alimentação e lazer. Já o comércio central estará fechado amanhã, bem como os supermercados.

Comércio

Aberto nesta quinta-feira até as 18h e estará fechado amanhã.

Supermercados

Os supermercados funcionam até as 20h de hoje e não funcionam no dia 25 de dezembro.

Mercadão Municipal

Aberto hoje das 6h30 às 17h. No feriado, estará fechado.

Feira Central

Aberta hoje até as 18h. Amanhã não abre.

Shopping

Shopping Campo Grande – abre nesta quinta-feira das 10h às 18h. Amanhã só haverá atendimento na praça de alimentação e lazer, das 10 às 22h.

Shopping Norte Sul Plaza – aberto hoje das 9h às 18h. Na sexta-feira, atendimento na praça de alimentação e lazer das 10h às 22h.

Shopping Bosque dos Ipês – nesta quinta-feira aberto das 11h às 18h. Já no dia 25 vão funcionar alimentação e lazer das 11h às 18h.

Pátio Central – aberto hoje até as 18h e fechado amanhã

(Confira mais na página A4 da versão digital do jornal O Estado)

