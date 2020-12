Educa Mais oferece curso gratuito de Matemática para alunos e professores

Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Matemática ofertado pela Khan Academy, organização sem fins lucrativos, por meio do projeto ‘Prepare-se’ que reúne cursos que abordam temas da disciplina de Matemática com o intuito de reparar conteúdos perdidos ao longo da pandemia de covid-19.

A instituição oferece exercícios, vídeos educativos e um painel de aprendizado personalizado que habilita os alunos a estudarem no seu próprio ritmo, dentro e fora da sala de aula. A organização atua em diversos países e conta com mais de 94 milhões de usuários no mundo. A Khan Academy iniciou sua operação no Brasil em 2013.

Para os alunos, os conteúdos estão alinhados às necessidades dos estudantes do Ensino Fundamental (do 3º ao 5º ano) e 1º ano do Ensino Médio. Este material foi organizado tendo como base o Mapa de Foco da BNCC, criado pelo Instituto Reúna e Itaú Social.

Já os professores podem contar com vídeos, artigos e outros materiais de apoio. Os cursos gratuitos de

Matemática também atuam como um suporte aos educadores em sala de aula, sendo um complemento aos

objetos de conhecimento obrigatório.

A Khan Academy disponibiliza outros cursos, desde a educação básica até o ensino superior. Basta acessar a plataforma da instituição e ver os cursos disponíveis. Além disso, a plataforma disponibiliza exercícios, vídeos, atividades interativas e artigos.