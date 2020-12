PM aborda jovem com maconha e menor entrega “boca de fumo”

A Polícia Militar apreendeu, durante rondas no bairro Mata do Jacinto, adolescente com cinco tabletes de maconha. A apreensão ocorreu após o jovem tentar fugir de carro ao avistar a viatura policial.

Para os policiais, o menor afirmou que entregaria a droga para uma mulher, mas ele não soube identificar o nome dessa pessoa. Ainda durante a abordagem, o infrator alegou ter mais entorpecentes em um endereço no bairro Nova Campo Grande. A PM realizou deslocamento até a região e encontrou no local, que funcionava como “boca de fumo”, mais 13 kg de maconha.

O jovem foi entregue ao Centro Especializado de Polícia Integrada (CEPOL) e irá responder por tráfico de drogas. A droga foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico-DENAR.

