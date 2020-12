Zigg, o cachorro que virou estrela em ensaio fotográfico de Natal

Com cenário criativo, o fotógrafo Roberto Simões conseguiu um resultado lindo e encantador com a sessão de fotos

Fim do ano é tempo de reunir a família para as comemorações de Natal e aproveitar para deixar tudo registrado em fotografias. A ceia conta com a participação de parentes próximos e até os distantes participam da festa. Neste cenário, cães e gatos não ficam de fora.

Há oito anos o fotógrafo Roberto Simões, 31 anos, já registrou muitas reuniões de família, mas neste ano a sessão foi diferente: o personagem principal? Zigg, o vira-lata medroso e desconfiado que enche o coração da arquiteta Juliana Trivellato de amor.

De acordo com o profissional, o foco de seu trabalho são as famílias, e os cachorros são membros importantes delas. “Eu enxergo os doguinhos como parte das famílias, mas nesse caso específico, a ideia surgiu da necessidade mesmo. Fiz uma parceria a tutora do Zigg, a Juliana, para que ela pudesse montar um cenário de Natal para as sessões de Natal. Como ela não tem filhos, sugeri de fazermos umas fotos do Zigg, pois ela já havia me dito que um dia queria fazer um ensaio com ele”, revela.

Roberto conta que o maior desafio durante as fotos foi próprio Zigg. Apesar de muito bonzinho, ele também é desconfiado e medroso. “E sempre é um desafio a mais lidar com os animais que não nos conhecem, pois sempre vai ser imprevisível. Então a parte mais complicada é justamente esse estranhamento em um local que ele não está acostumado. Mas, ao mesmo tempo, isso gera uma oportunidade ótima para fazer cliques ainda mais legais e espontâneos, enquanto ele descobria o cenário e cheirava tudo”, afirma.

Resultado cheio de amor

A paixão pelos animais fez com que Roberto conseguisse um resultado lindo e encantador com o ensaio do Zigg e o mais especial dos cliques foi saber que sua amiga ficou feliz e satisfeita com o retrato do fiel amigo.

“Por conhecer a história da Ju, que já teve um outro cachorro que infelizmente se foi, eu sei o quão especial essa sessão foi para ela. Inclusive ela tem um pingete especial com as iniciais do Zigg e do Flick (que se foi), e também fiz uma foto a pedido dela. E também o fato de que eu sou apaixonado por animais. Nos lugares onde chego que tem cachorros ou gatos, eu sempre estou tentando fazer amizade com eles. Então acaba sendo um prazer pessoal também poder registrar pets para suas famílias”, finaliza.

Cenário especial

Para o cenário, Roberto quis fugir um pouco do óbvio, daquilo que as pessoas estão acostumadas a ver nesta época do ano. Então, ele escolheu uma cor ambiente mais escura, tendo o marrom de fundo, muitas luzes que dão um efeito sempre legal e elementos clássicos como as árvores, presentinhos, Papai-Noel, e enfeites.

“Eu particularmente não trabalho com estúdio e todos os meus ensaios são feito de forma externa, em locações ou na casa das famílias, mas, como o Natal é uma data especial de celebração, especialmente neste ano de 2020, que ainda está sendo tão difícil para todos, eu decidi montar um cenário com a temática para que as famílias pudessem vir e ter uma experiência bacana que gere lembranças especiais, e não somente uma sessão de fotos básica. Então o resultado que eu tento sempre entregar é voltado para algo mais espontâneo, contando com a interação das crianças com elementos do cenário e com a própria família também”, finaliza.

(Bruna Marques)

