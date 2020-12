Receitas preparadas por mãe e filho são opções para a sobremesa do Natal

É difícil pensar no Natal e imediatamente não se lembrar dos tradicionais e deliciosos panetones. A sobremesa que tem lugar garantido na mesa dos brasileiros é um dos grandes pedidos desta época, e por isso, que tal abrir mão da receita vendida pelos supermercados e garantir um panetone caseiro? A Chocolatix Mil trabalha com uma variedade de sabores que vão desde bombons até chocotones.

O negócio administrado pelo engenheiro civil Thiago Augusto Medina de Almeida, de 27 anos, e pela funcionária pública Lucimar Menezes Medina, 55 anos, começou há dois anos com um simples brigadeiro. De lá para cá, a Chocolatix Mil progrediu e se expandiu com a venda de bombons, ovos recheados de colher e finalmente os panetones. Lucimar Menezes explica mais sobre como a iniciativa começou e cresceu.

“Meu filho fazia faculdade de engenharia civil e ele disse que precisava trabalhar. Na época ele não conseguia emprego e nem estágio, então ele começou a fazer brigadeiros e levava para vender. Quando minha irmã chegou de Portugal começou a ajudar ele a fazer e ele vendia. Agora, depois de um ano e meio vendendo bombons, nós evoluímos e resolvemos ampliar e crescer, mas sem perder a excelência. Nossa proposta é crescer, mas sempre com qualidade”, enfatiza.

Ela ainda revela que o sonho da Chocolatix Mil surgiu do desejo do filho em ter uma bomboniere. “O meu filho é o nosso mestre-cuca aqui de casa. Ele gosta muito de fazer essas coisas, é muito caprichoso. Ele sempre falou do desejo de mexer com chocolate, de abrir uma bomboniere, alguma coisa voltada para isso”, comenta.

A inspiração de Thiago em querer mexer com o saboroso chocolate o levou a preparar um cardápio repleto de opções para aqueles que também gostam do doce. Neste Natal, os interessados em realizar um ou mais pedidos de panetone e chocotone vão encontrar uma infinidade de opções, sendo algumas delas: leite ninho, maracujá, limão, passas ao rum, cereja com licor, chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate branco, brigadeiro, beijinho e café. Além desses recheios mais comuns, a Chocolatix Mil também prepara os sabores de creme de avelã e frutas vermelhas.

Preços dos docinhos

A combinação de sabores de panetones e chocotones comuns e populares custa R$ 65. Já o valor da unidade dos bombons sai a R$ 3,50. Se interessou pelos panetones e chocotones da Chocolatix Mil? Para fazer o pedido da sua encomenda especial é só entrar em contato pelos números 98123-5386 e 99626-8057. O atendimento também é realizado por meio do WhatsApp.

(Texto: Jéssica Vitória com Bruna Marques)