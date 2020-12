Polícia apreende 30 aparelhos e alerta para compra de celulares sem nota fiscal

Um jovem de 19 anos e um de 24 foram presos em flagrante durante uma operação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf). Os criminosos recebiam telefones furtados e cobravam até R$1 mil para desbloquear os aparelhos.

Pelo menos 30 celulares foram recolhidos, além de máquinas de processamento de cartões, computadores e dispositivos de origem criminosa, no bairro Pioneiros em Campo Grande, onde tinham um ‘escritório’ ilegal. Os donos dos celulares já foram identificados e a polícia entra em contato para a devolução dos aparelhos.

Ao Jornal O Estado Online, o delegado que conduz as investigações, Fábio Brandalisi fez alerta para pessoas que compram celulares usados e podem ser presos e responderem por crime de receptação. “Ao realizar a compra é preciso verificar a origem do equipamento, pedir nota fiscal ou recibo contendo informações do vendedor. Desta forma, quando procurado pela polícia, tanto o comprador como o vendedor terão como provar à polícia toda a procedência do objeto”.

A dupla irá responder pelo crime de receptação qualificada, cujo a pena pode chegar a 8 anos de reclusão.