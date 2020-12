Dicas de presentes de Natal para seu cachorrinho

Se você gosta de presentear quem ama, não esqueça do seu fiel amigo. A Maranatha Pet Shop tem diversas opções para agradar a seu companheiro

O Natal está chegando e, pra quem adora presentear, a hora de pensar no que cada um vai ganhar é agora! E claro que nossos cachorros não podem ficar de fora dessa lista, afinal, foram eles que nos deram amor incondicional durante todo o ano.

Para ajudar os pais e mães de cães, sejam eles peludos ou não, arteiros ou calminhos, a Maranatha Pet Shop tem ideias incríveis para que seu cãozinho tenha uma bela surpresa neste Natal.

Roupinhas – R$ 35

Não temos como fugir do item básico das listas de presentes, uma roupa nova. Afinal, quem não quer estar bonito no dia da festa? Para os pets que adoram arrasar com itens de moda, temos várias opções, desde vestidos até camisas, que vão deixar seus dogs lindos e sofisticados.

Peitorais – R$ 75

Como os filhotes de cachorro crescem muito rápido, talvez seja a hora de aproveitar e atualizar seus acessórios de passeios. Peitorais podem ser um ótimo presente. Você pode encontrar vários modelos e materiais para seu peludo.

Pelúcias – R$ 73

As pelúcias são sem dúvidas um agrado que todo cachorro adora, e você pode escolher entre diversos modelos que vão agradar até os mais exigentes. São leves, macias, podem ter dispositivos sonoros ou não, são fáceis de higienizar e vão manter seus pets ocupados.

Caminhas – R$ 221

Caminhas podem ser ótimas opções de presentes, já que os filhotes passam grande parte do dia dormindo. Uma variedade enorme de modelos e tamanhos para agradar todos os estilos de cães, desde as mais fofinhas com design moderno e tecidos confortáveis até as mais práticas, fáceis de montar e desmontar, muito legais para áreas externas ou para levar em viagens.

Casinhas – R$ 59

A casinha de cachorro é um artigo muito importante para nossos amigos peludos. Eles a vem como uma toca que os deixa seguros e confortáveis.

A escolha da casinha de cachorro deve ser feita de acordo com o ambiente em que será colocada e o tamanho do animal. O cachorro precisa ficar de pé e girar em torno do próprio corpo com facilidade.

Bolsas de transporte – R$ 76

A bolsa de passeio para cachorro é um artigo importante para transportar seu pet em segurança e conforto. Disponíveis em vários modelos, como mochilas, malas e até bolsas laterais, são ótimas para pequenas viagens e idas ao veterinário.

Perfume – R$ 55

Cães adoram passear, mas muitas vezes acabam ficando sujos e com odores desagradáveis durante a diversão. Dar banhos periodicamente e perfume para cachorro são algumas ótimas opções para manter seu animal sempre relaxado e muito cheiroso. O perfume de cachorro é formulado com componentes atóxicos e que não trazem prejuízos ao animal.

Coleiras – R$ 11

Úteis, bonitas e funcionais, as coleiras também são ótimos presentes. Você pode comprar uma personalizada ou, então colocar uma plaquinha ou uma medalhinha nela.

Guias – R$ 75

A guia é uma peça prática, linda e cheia de estampas fofas, para seu pet arrasar nos passeios. Desenvolvida para controlar puxões.

*Fotos da Maranatha

(Bruna Marques)

Veja Mais:

Câmara aprova auxílio para acesso gratuito de estudantes à internet

Zigg, o cachorro que virou estrela em ensaio fotográfico de Natal