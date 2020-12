Dólar fecha sessão em queda de 0.59%, a R$ 5.7

Após fechar a última sessão em leve alta de 0.30%, o dólar fechou a quinta-feira (17) em queda de 0.59%, a R$ 5,07. A moeda norte-americana operou em queda ao longo do dia, variando entre 5,09 reais (-0,36%) e 5,0428 reais (-1,28%).

O Ibovespa engatou hoje a terceira alta consecutiva com elevação de 0.31%, a 118.223,76 pontos. O volume financeiro da sessão somava 26 bilhões de reais. No melhor momento do pregão, o índice de referência do mercado acionário brasileiro, marcou 119.027,05 pontos.

MAIORES ALTAS

Nome Variação % Valor (R$)

BRKM5 +7.59% R$ 24,10

TOTS3 +5.36% R$ 28,32

CSAN3 +4.59% R$ 77,42

PRIO3 +3.74% R$ 58,25

CSNA3 +3.70% R$ 29,42

MAIORES BAIXAS

Nome Variação % Valor (R$)

CVCB3 -3.29% R$ 21,14

UGPA3 -2.58% R$ 23,37

SANB11 -2.40% R$ 44,00

AZUL4 -2.37% R$ 38,74

MRVE3 -2.10% R$ 20,06

