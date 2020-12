Unesco reconhece tereré como patrimônio da humanidade

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) reconheceu nesta quinta-feira (17) o tereré como patrimônio imaterial da humanidade.

A candidatura da tradicional bebida foi proposta pela Secretaria Nacional de Cultura do Paraguai e concorreu com outros 44 itens. O reconhecimento ocorreu hoje durante a reunião do Comitê Intergovernamental para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Humanidade, da Unesco.

Após o reconhecimento, o ministro da Cultura do Paraguai, Rubén Capdevila, utilizou as redes sociais para comemorar.

Celebramos el histórico logro que significa la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (PCI) a las "Prácticas y Saberes Tradicionales del Tereré en la Cultura del Pohã Ñana, bebida ancestral guaraní en Paraguay" por parte de la UNESCO. pic.twitter.com/nCDs7WxvRU — Rubén Capdevila (@capdevila_ruben) December 17, 2020

Veja Mais:

Polícia Militar prende traficantes no Carandá Bosque 3