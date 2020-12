Brasileira participa da última etapa da Copa do Mundo de Skeleton

Na Áustria, Nicole Silveira disputa quarto torneio nesta sexta

Nesta sexta-feira (18), a partir das 09h30, no horário de Brasília, a gaúcha Nicole Silveira participará da quarta etapa da Copa do Mundo de Skeleton. O evento acontece na cidade de Insbruck, na Áustria. Essa será a última competição da atleta brasileira, residente em Calgary, no Canadá, antes do final da temporada. “Esse circuito é o mais importante antes do Mundial e da Olimpíada de Inverno. Praticamente, todas as melhores estão participando”, esclareceu a brasileira.

Nascida na cidade de Rio Grande, no extremo sul do Brasil, ela foi a primeira atleta verde e amarela a participar do circuito mundial da modalidade, que tem as provas ocorrendo em pistas de gelo nas quais os pilotos descem deitados de bruços sobre o trenó, chegando a aproximadamente 130 km/h. “Tem sido muito legal. Uma grande oportunidade para aprender com as melhores do mundo. A mais próxima de mim, em termos de experiência, tem uns seis anos na modalidade. Eu estou chegando ao meu terceiro. A jornada é de muita aprendizagem”, disse a atleta.

No mês de novembro, nas duas primeiras etapas ocorridas na cidade de Sigulda, na Letônia, e na terceira prova, que já foi disputada em dezembro na Áustria, Nicole finalizou na 18ª colocação. O principal objetivo da atleta é conseguir a classificação para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, previstos para Pequim. Para estar lá, ela precisa estar entre as 25 melhores do ranking mundial. “Se não tivesse ocorrido a pandemia, esse torneio seria classificatório. Mas, a Confederação Mundial acabou congelando o ranking até a próxima temporada. Então, a definição das participantes será entre outubro de 2021 e janeiro de 2022. Com os Jogos Olímpicos ocorrendo em fevereiro, esse adiamento acabou sendo bom para mim. Tenho mais tempo para ganhar experiência. Conhecer o esporte, sem maiores preocupações em termos de classificação”.

(Agência Brasil)

