Vídeo: Grupo é preso após furtar loja em Campo Grande

Quatro homens envolvidos no furto de uma loja da Capital foram presos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (16). Na ação, o grupo utilizou um veículo VW Polo roubado no último sábado (12).

O carro utilizado no crime foi roubado na frente de uma igreja no bairro Bandeirantes. No dia do roubo, a vítima relatou que foi abordada por um homem que bateu no vidro apontando uma arma calibre 38. O suspeito obrigou o motorista de 24 anos a dirigir por diversos bairros da cidade. Próximo a AV. Gunter Hans o autor mandou o condutor descer, momento no qual fugiu do local com o carro.

Furto da loja

Conforme informações da polícia, na madrugada de hoje, por volta das 3h, com o apoio do carro, os suspeitos arrombaram o portão de acesso da loja. Imagens da câmera de segurança do local gravaram dois homens saindo do veículo e retirando aparelhos de televisão do estabelecimento. O terceiro envolvido, que estava dirigindo o Polo, ficou no carro aguardando os comparsas.

Durante patrulhamento na Rua dos Motoristas, o Choque avistou um veículo estacionado no pátio de um hotel de Campo Grande com as mesmas características do que havia sido roubado no final de semana. Ao realizar as diligências, a equipe foi avisada de que os ocupantes do veículo poderiam estar envolvidos no furto da loja.

Na abordagem em um dos quartos do hotel, os policiais encontraram os três suspeitos hospedados. O trio confirmou participação direta no furto e um dos envolvidos de 32 anos assumiu a autoria no roubo do carro. Com ele, foi apreendido o revólver utilizado contra a vítima.

Os homens indicaram que um quarto envolvido de 19 anos estaria escondendo as três televisões furtadas. Os televisores foram encontrados na casa do suspeito no bairro Guanandi. Posteriormente, o jovem indicou o local onde teria jogado as placas retiradas do veículo.

Os quatro envolvidos irão responder associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, furto e receptação.

Confira o vídeo do furto na loja:

