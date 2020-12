Simone Tebet entra na disputa pela presidência do Senado

A Presidente da CCJ, senadora Simone Tebet (MDB-MS), entrou para valer na campanha pelo comando do Senado.

Ela comunicou pessoalmente ao líder da bancada, Eduardo Braga (AM), que irá trabalhar para disputar a presidência da Casa. Simone argumenta que seu nome tem condições de aglutinar mais apoio em partidos que recusam candidaturas tradicionais na casa.

Além de Simone, o próprio Braga é um dos nomes que tentam pavimentar o caminho para uma eventual candidatura. Outro nome que tenta é o do líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (TO).

A presidente da CCJ também avisou a Davi Alcolumbre das suas intenções. Simone já se reuniu com uma série de senadores para pedir voto e apoio. Confira outras matérias relacionadas.

(Com informações: VEJA)