MS anuncia socorro de R$27 mi contra Covid19

Maior fatia fica para Santa Casa e Hospital do Câncer de Campo Grande

O Governador Reinaldo Azambuja assina nesta quarta feira (16), a liberação de R$ 27,7 milhões para socorrer municípios e hospitais de Mato Grosso do Sul. A maior fatia será destinada a Santa Casa, com R$ 11 milhões e R$ 6 milhões para o Hospital do Câncer de Campo Grande.

O objetivo é desafogar leitos ocupados por pacientes com outras enfermidades nas unidades de saúde que tratam infectados pelo coronavírus, além do custeio das ações de emergência por conta da pandemia.

Os recursos são destinados ao custeio de ações e serviços de saúde para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da Covid-19, podendo abranger a atenção primária e especializada, a vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos hospitalares, e o custeio de procedimentos voltados ao tratamento de infecção pela doença.

“Dourados, Campo Grande, Corumbá, Três Lagoas, que são macrorregiões vão receber os recursos assim como as sedes das microrregiões, além da Santa Casa e do Hospital do Câncer, aqui em Campo Grande. O objetivo é fortalecer ainda mais a estrutura municipal de saúde, potencializar os investimentos e o apoio ao combate da Covid-19”, destaca.

Mapa da saúde

Os municípios sede de macrorregiões de saúde no Estado são, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. Já os municípios sede de microrregiões são: Aquidauana, Coxim, Jardim, Nova Andradina, Naviraí, Ponta Porã, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Costa Rica, Chapadão do Sul e Ivinhema.

A distribuição dos recursos na ordem de R$ 27.778,500 será feita da seguinte forma: