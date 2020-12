Polícia fecha boca e prende dois no Universitário

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar), prendeu na tarde de ontem (14), no bairro Universitário, dois homens por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. A ação também resultou na apreensão de um menor envolvido na venda dos entorpecentes.

Conforme informações da Polícia Civil, as prisões ocorreram durante trabalho de investigação no âmbito da operação Ômega. No local dos flagrantes foram encontrados, com os suspeitos de 20 e 24 anos, 14 porções de maconha e 6 porções de substância análoga a cocaína. Os policiais apreenderam com o adolescente 4 porções de maconha que pesaram 22.60g.

O menor foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude (DEAIJ)

