Morre o comentarista esportivo Orlando Duarte, vítima de Covid-19

Internado há 3 semanas, o jornalista e comentarista esportivo Orlando Duarte, morreu por complicações causadas pela Covid-19, nesta terça-feira (15). Ele estava internado no Hospital Sancta Maggiore do Paraíso, em São Paulo, com 88 anos Duarte deixa a mulher, Conceição Duarte, 6 filhos e 6 netos.

Conforme a assessoria de imprensa da Prevent Senior, proprietária da rede de hospitais, “o jornalista faleceu na manhã desta terça-feira no Hospital Sancta Maggiore, após lutar contra a covid-19 e outras enfermidades”.

Nascido em Rancharia, interior de São Paulo, Orlando Duarte trabalhou na Globo, TV Cultura, SBT, Band e Gazeta, além das rádios Jovem Pan, Trianon, Gazeta e Bandeirantes. Foi também colunista de diversos jornais, além de ter escrito 34 livros sobre esportes, entre eles a biografia “Pelé: o Supercampeão”. Conhecido como “O Eclético“, Orlando Duarte trabalhou na cobertura de 14 Copas do Mundo e de 10 Jogos Olímpicos. No entanto, desde 2018, Duarte ainda lutava contra a síndrome de Alzheimer.

(Com informações: Poder360)

