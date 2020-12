Dólar fecha em queda e ensaia os R$ 5,00

Depois de uma puxada na sessão de ontem, o dólar comercial voltou a perder força nesta terça-feira (15). O dólar comercial fechou hoje (15) em queda de 0,66% ante o real, cotado a R$ 5,089 na venda.

O dólar fechou em queda com investidores espelhando o movimento da moeda norte-americana no exterior, num dia positivo para ativos de risco no mundo diante de expectativas de estímulos nos Estados Unidos e de progressos na vacinação contra a Covid-19.

Os investidores mantiveram o foco no mercado de risco, com o otimismo com pelas vacinas e, ao mesmo tempo, atentos ao fluxo de capital estrangeiro entrando na bolsa brasileira.

Ibovespa

O Ibovespa (IBOV) fechou em alta de mais de 1% e acima dos 116 mil pontos nesta terça-feira, renovando máximas desde fevereiro e passando a mostrar sinal positivo no acumulado de 2020.

Perspectivas otimistas com campanhas de vacinação no exterior e o progresso em direção a mais estímulos fiscais nos Estados Unidos respaldaram apetite a risco nos mercados globais, beneficiando a bolsa paulista.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,36%, a 116.174,86 pontos, de acordo com dados preliminares, máxima de fechamento desde 19 de fevereiro, passando a mostrar performance positiva de 0,46% no ano. Confira mais notícias relacionadas.

(Com informações: InfoMoney)