Governo propõe salário mínimo de R$ 1.088 em 2021

O governo propôs ao Congresso fixar o salário mínimo em R$ 1.088 em 2021. Hoje, está em R$ 1.045. Essa correção considera a estimativa da inflação acumulada neste ano conforme o INPC, de 4,1%.

A previsão consta da nova versão da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), que define as bases do Orçamento. O documento foi encaminhado na terça-feira (15) ao Legislativo.

Até agosto, o salário mínimo para o próximo ano estava estimado em R$ 1.067. Na época, o governo estimava que o INPC encerrasse o ano em 2,09%. Houve um repique inflacionário nos últimos meses do ano.

Mas o valor final pode mudar novamente. Nos últimos dias do ano o governo editará uma medida provisória com a cifra do mínimo. Caso o IPCA, a inflação oficial do país, feche 2020 além das projeções da equipe econômica, o governo poderá publicar outra MP na metade de janeiro com nova correção. Isso ocorreu em 2020.

