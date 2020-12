Cia. Teatral Ofit apresenta peça inspirada na obra de Clarice Lispector

A Cia. Teatral Ofit apresenta nos dias 17 e 18 de dezembro, às 20h, a peça “Todo redemoinho começa com um sopro”. O espetáculo, inspirado na obra de Clarice Lispector, é uma homenagem ao centenário de nascimento da escritora. A peça conta com o investimento do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro), da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e Sesc Cultura.

“De todas as peças que fizemos, sempre tivemos o desejo de revisitar esse espetáculo e quando eu li algo sobre o centenário da Clarice, eu percebi essa oportunidade. Clarice Lispector está nas entrelinhas, nos silêncios e, para o ator, isso é um desafio muito grande de composição de personagem. O ator diz uma coisa querendo dizer outra, então Clarice é desafiadora nesse processo de composição, explica o diretor da peça”, Nill Amaral.

Conforme informações do Sesc, no espetáculo “Todo redemoinho começa com um sopro”, os personagens precisam esvaziar um imóvel após a partida da moradora. O gesto seria simples, se não fossem os desejos engavetados, os vazios varridos para debaixo do tapete e tantas estrelas caídas na varanda. O que parecia apenas um inventário cotidiano do final de um ciclo, acaba se revelando um mergulho em cada um dos detalhes, abismos e descobertas estranhamente encaixotados. O elenco conta com os atores Patrícia Saravy, Ligia Prieto, Luciana Kreutzer, Samir Henrique e Tamara Prantl.

Serviço

O espetáculo será exibido ao vivo através do canal do Youtube do Sesc Mato Grosso do Sul

Veja Mais:

** Dólar fecha em queda e ensaia os R$ 5,00