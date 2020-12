Homem agride a pauladas vítima em situação de rua e é preso

A Polícia Militar prendeu em flagrante, na noite de domingo (13), em Dourados, suspeito de 43 anos que agrediu a pauladas um homem em situação de rua. A vítima de 39 anos foi encaminhada para o hospital em estado grave com aprofundamento de crânio.

Conforme o boletim de ocorrência, testemunha no local relatou que o agressor começou a desferir golpes com um pedaço de madeira na cabeça do homem que estava dormindo em frente a uma loja. O suspeito, que também estaria em situação de rua, foi contido por populares que acionaram a polícia.

Após ser preso, o autor não soube explicar o motivo da agressão, mas revelou para a polícia o local onde teria escondido o pedaço de madeira.

Veja Mais:

TCE-MS amplia recesso de fim de ano e suspende prazos processuais