TCE-MS amplia recesso de fim de ano e suspende prazos processuais

Diante do aumento de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, os conselheiros e servidores do TCE-MS (Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul) terão cinco dias a mais de recesso, em comparação com o ano anterior.

Conforme portaria publicada em Diário Oficial, no último dia 11, o recesso terá início no dia 17 e os servidores só voltam ao trabalho no dia 8 de janeiro.

Alguns setores, no entanto, permanecerão funcionando em regime de plantão, como o gabinete da presidência, secretarias de Tecnologia da Informação, Controle Externo e de Administração e Finanças.

O plantão institucional ficará a cargo dos conselheiros Osmar Jeronymo e Waldir Neves, e os prazos processuais ficarão suspensos entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

Dayane Medina