Correios lamenta morte de carteiro ativo há 25 anos na estatal

Após a morte do carteiro Eliovaldo Cargas Costa, a estatal da Correios publicou uma nota lamentando o óbito do funcionário que estava em serviço no instante do acidente. Na tarde desta segunda-feira, o entregador de cartas foi atropelado por uma carreta no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Avenida Presidente Ernesto Geisel.

”Os Correios confirmam o falecimento do empregado Eliovaldo Vargas da Costa, vítima de um acidente de trânsito, em Campo Grande, na tarde desta segunda-feira (14). Eliovaldo trabalhava há 25 anos na estatal. A empresa lamenta o ocorrido e segue colaborando com os órgãos competentes nas investigações sobre as causas do acidente e também prestando apoio à família”.