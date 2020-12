Carteiro morre atropelado em cruzamento movimentado da Av. Presidente Ernesto Geisel

Por volta de 14h desta segunda-feira (14), o carteiro Eliovaldo Cargas Costa, 54, morreu atropelado por uma carreta no cruzamento da Avenida Manoel da Costa Lima com a Avenida Presidente Ernesto Geisel, um pouco a frente da faixa de pedestre na região do bairro Guanandi.

O funcionário do correios que pedalava naquele instante, foi atingido pela frente do transporte pesado, o que resultou em múltiplas fraturas, principalmente nas costelas e pernas. Ele morreu na hora. Já o motorista da carreta, 52, permaneceu no local e contou ”Estava parado no sinaleiro e quando abriu, fui virar a direita e não vi o carteiro pelo retrovisor porque ele estava no ponto cego”.

O Tenente do Corpo de Bombeiros, Silvanei Barbosa relata ”Nossa equipe constatou o óbito. Qualquer ocorrência que envolva óbito nós aguardamos a perícia e o delegado para abrir o inquérito. Este cruzamento é bastante perigoso e não se sabe as circunstancias do acidente.”