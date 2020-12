Prefeitura arrecada R$ 5,5 milhões com IPTU 2020

Com o pagamento do IPTU 2020, a Prefeitura de Campo Grande arrecadou cerca de R$ 5,5 milhões de outubro até o dia 10 de dezembro. O esperado pelo titular da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Pedro Pedrossian Neto, era de, ao menos, R$ 15 milhões neste período.

No dia 10 de novembro, a arrecadação atingiu a marca de R$ 124,5 mil e no mesmo período de dezembro foi R$ 2,2 milhões. Para 2021 foram impressos cerca de 450 mil carnês e a expectativa de arrecadação é de R$ 210 milhões. O reajuste para o próximo ano é de 2,65%.

Descontos

Para os contribuintes que pagarem à vista e tiverem quitado os débitos com a prefeitura até 10 de janeiro, haverá 20% de desconto. Após a data, o desconto será de 10% também para pagamento à vista. Em contrapartida, aos que optarem pelo parcelamento, pode haver desconto de até 5% do total da dívida, desde que seja paga até a data do vencimento.

A prefeitura informa que só será concedido desconto, no pagamento do IPTU e na taxa do exercício de 2021, aos contribuintes que não tenham débito de qualquer natureza com a Fazenda Pública municipal e aos inscritos em Dívida Ativa e que o pagamento seja efetuado até as datas dos seus respectivos vencimentos.

(Confira mais na página A7 da versão digital do jornal O Estado)

Veja Mais:

Para todos os bolsos, panetones variam de R$ 3,89 a R$ 37,75