Para todos os bolsos, panetones variam de R$ 3,89 a R$ 37,75

Marca Bauducco se destacou com a maior diferença de valores

Após surpreender os consumidores com sua aparição antecipada, os panetones já estão nas prateleiras desde meados de agosto, conforme divulgado pela equipe do jornal O Estado. Agora, com a chegada do “mês do Natal” e visando auxiliar os consumidores, a equipe de reportagem foi às ruas e constatou que, na comparação entre os valores cobrados em quatro estabelecimentos, os produtos variam entre R$ 3,89 e R$ 37,75 ou seja, a diferença de preços é de pelo menos 870,43%, dependendo do gosto e do tamanhos dos panetones desejados.

Segundo a ABIMAPI (Associação Brasileira da Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados), nem mesmo a pandemia será capaz de prejudicar as vendas de panetones neste ano, sendo assim o órgão estima um aumento de 10% nas vendas na comparação com o ano passado, chegando a movimentar R$ 848 milhões no período sazonal (novembro a janeiro) e 5% em volume. Em 2019 o setor faturou cerca de R$ 735 milhões e foram vendidas 40 mil toneladas de produtos.

De acordo com os valores encontrados pela equipe de reportagem o preço mais baixo (R$ 3,89) foi o identificado no Atacadão, localizado na Avenida Costa e Silva, bairro Residencial Betaville, e com tal valor os consumidores podem levar para casa o Panettone Sta Edwiges mini 80 g. Contudo, o estabelecimento também oferece outras opções; entre elas estão: Panetone Di Lucca frutas 400 g (R$ 8,99); Chocotone Maxi Bauducco 500 g (R$ 21,90); Panettone StaEdwiges frutas ou chocolate 750 g, lata por R$ 33,98, e Panettone Sta Edwiges frutas especiais, 1 kg por R$ 36,98.

Por sua vez, no Assai atacadista da Avenida Fábio Zahran, no Jardim América, os consumidores podem obter o produto custando entre (R$ 4,99) Mini Chottone Bauducoo 80 g; (R$ 6,79) para o Panettone Festtone 400 g de chocolate; (R$ 8,39) Panettone Tommy 400 g frutas; (R$ 21,50) Chocottone Bauducco 500 g e até R$ 30,80 no Panettone Bauducco 1 kg de frutas.

