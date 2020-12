Fies e Prouni não aceitarão notas de Enem 2020

Estudantes que vão fazer o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) só poderão se inscrever no Prouni (Programa Universidade para Todos) e no Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) de 2021 com as notas anteriores a 2020. Isso porque o calendário do MEC (Ministério da Educação), divulgado na última quinta-feira (10), aponta que as inscrições para os programas encerram em janeiro, antes da divulgação da nota da prova.

Conforme as datas anunciadas, as inscrições para o Prouni de 2021 ocorrem do dia 12 a 15 de janeiro, já o

Fies, de 26 a 29. O Sisu (Sistema de Seleção Unificado) de 2021 também já tem data, de 19 a 23 de janeiro. Enquanto isso, a prova do Enem será no dia 17 do mesmo mês e os resultados só serão divulgados no dia 29 de março.

A Ubes (União Brasileiros dos Estudantes Secundaristas) pediu esclarecimentos para o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

(Texto: Mariana Ostemberg)