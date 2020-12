Vendas no varejo de MS aumentam 2,9%

Depois de registrar a maior queda do ano em abril (-12,1%), o volume de vendas no varejo de Mato Grosso do Sul em crescimento, pelo terceiro mês consecutivo, alcançou os 2,9% em outubro, foi o que revelou a Pesquisa Mensal de Comércio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Tais resultados representam a terceira maior variação entre as unidades da Federação e o recorde da série, superando em 10,3% o mês de fevereiro, nível pré-pandemia.

Segundo o gerente da PMC, Cristiano Santos, os números de outubro revelam uma nova aceleração nas vendas do comércio, pois mesmo com a retomada gradual registrada nos meses anteriores, o crescimentos deste período indica para um retorno mais significativo em termos de proporção.

“Depois de quedas muito expressivas em março e abril, o varejo vinha em trajetória de crescimento, porém em ritmo de desaceleração entre maio e setembro. Esse resultado de outubro mostra um repique para cima, que precisamos ter cuidado para avaliar como uma retomada da aceleração. No mínimo, mostra um folego da economia num patamar que já estava alto”, destacou.

Na comparação com os resultados obtidos no mesmo período do ano passado, o indicador revela que, na série sem ajuste sazonal, as vendas do varejo subiram 15% em outubro de 2020, sexta taxa positiva consecutiva. Com isso, o varejo registra uma alta de 4,0 % no acumulado do ano. Em contrapartida, o acumulado dos últimos 12 meses mostra aumento mais tímido de 3,1%.

Abates

Os abates de suínos e aves devem ser 4% e 11,1% maiores que no ano passado em Mato Grosso do Sul. A estimativa para 2020 é de mais de 172 milhões de cabeças de aves e, aproximadamente, 1,9 milhão de suínos, registrado volume total de 560 mil toneladas. As informações são do Departamento Técnico do Sistema Famasul.

Entre janeiro e outubro deste ano, a variação da receita com a carne de frango foi 10,6% superior. No mercado avícola, a China continua sendo o principal destino do frango. Já o mercado suinícola, Hong Kong liderou o ranking de exportação com 261% maior.

(Texto: Michelly Perez com colaboração de Izabella Cavalcante)

