Assassino de caminhoneiro é preso em Sidrolândia

Um jovem, de 23 anos, foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira (11), após confessar ser o autor da morte do caminhoneiro Cláudio Ramos, 56, com onze facadas, na tarde de ontem (10), em Sidrolândia.

Segundo Sidrolândia News, o rapaz contou aos policiais que cometeu o crime por conta de um desentendimento após relação sexual com a vítima. O autor encontra-se agora à disposição do Poder Judiciário.

Ao lado do corpo, foi encontrado um comprovante bancário de saque, saque este feito sem cartão no valor de R$ 544, e também no local também fora encontrado uma faca com marcas de sangue.