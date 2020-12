Rugby: Seleção Masculina está no Chile para Sul-Americano de Sevens

A Seleção Brasileira Masculina de Rugby Sevens, conhecida como os Tupis, estreia neste sábado (12) no Campeonato Sul-Americano da modalidade, em Valparaíso, no Chile. Além do Brasil, outras três seleções estarão na disputa: Argentina, Chile e Uruguai. O primeiro compromisso dos brasileiros será contra os donos da casa. Depois, a tabela marca Argentina e Uruguai. Na segunda rodada, tem Chile e Uruguai e Argentina contra o Brasil. A fase classificatória, que será disputada toda no sábado, se encerra com Brasil e Uruguai e Chile contra Argentina. No domingo, acontecem as semifinais em cruzamento olímpico, com o segundo colocado enfrentando o terceiro e o primeiro pegando o quarto. A decisão também acontece no domingo.

Até o momento, o melhor resultado dos Tupis foi o vice-campeonato conquistado em 2019. A Argentina é a maior campeã continental, com 10 conquistas.

Além da briga pela taça inédita, o torneio também servirá como preparação para a equipe nacional que vai buscar a última vaga para os Jogos de Tóquio, no Pré-Olímpico Mundial em 2021, ainda sem data definida. Além do Brasil, o Chile também participará do Pré-Olímpico.

(Agência Brasil)

