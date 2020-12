Conab mantém estimativa de 3,7% em produção de grãos em MS

O 3º levantamento da safra brasileira de grãos 2020/2021, realizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), mantém a tendência de crescimento no que se refere à área plantada e à produção com expectativa 265,9 milhões de toneladas, volume 3,5% superior à safra 2019/20. No Mato Grosso do Sul, área deverá ser 2,5% maior que a safra anterior, possibilitando um incremento de 3,7% na produção e de outros, 1,2% de crescimento de produtividade. Destaques ficam por conta das culturas de soja e de milho, com crescimento de 1,6% na área de plantio, aocmpanhado pela recuperação de produtividade do milho primeira safra e de soja, que foram severamente prejudicadas pela estiagem em 2019.

Segundo o estudo divulgado ontem (10), o Mato Grosso do Sul deverá passar das 5.029,5 mil ha da safra 19,/20 para outras, 5.157 mil ha em 20/21. Com maior área destinada ao plantio, os ganhos em produtividade devem passar dos 4.085 kg/ ha, para 4.132 kg/ha. Aumento também deverá ser registrado na produção saindo das 20.548 mil toneladas para, 21.313 mil toneladas.

Mantendo a perspectiva de recordes, a soja deverá bater um crescimento de 4,5%, na área plantada, saindo dos 3.016,4 mil hectares, para 3.152,1. Mesmo assim, a produtividade estimada para o grão deverá ser -3,1% menor, passando das 3767 kg/ ha, para 3651 kg/ha. Contudo,em termos de produção, os resultados continuam positivos com a estimativa de crescimento de pelo menos 1,3%, passando das 11.362,8 mil toneladas, para 11.508,3 na safra atual. Por outro lado, no milho, mesmo com uma estabilidade em termos de área plantada, 1.855 mil hectares. A produtividade aumentará 7,3%, com resultados 5082 kg/ha, frente as 4735 kg/ha do ano passado. Em produção, a estimativa de alta de 7,3% permanece, passando das 8.783 mil toneladas, para outras, 9.427 mil toneladas.

(Texto: Michelly Perez)

