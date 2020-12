Presidiário é executado na porta de prisão na Vila Subrinho

A vítima cumpria pena no semi-aberto

O detento Robson Jorge da Silva, 32, foi executado com um tiro vindo por um motociclista na manhã desta na manhã desta quinta-feira (10), na saída da EPRACA (Estabelecimento Penal de Regime Aberto e Casa do Albergado), na Vila Sobrinho, região norte de Campo grande. As imagens do sistema de monitoramento do estabelecimento penal captaram a ação criminosa.

Segundo boletim de ocorrência, Robson saiu do estabelecimento penal do regime aberto para trabalhar, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo aparentemente do tipo revólver. Robson Veio a óbito no local aonde cumpria pena decorrente de condenação por tráfico de drogas.

De acordo com servidores do estabelecimento penal, uma vendedora salgados em frente ao prédio teria ouvido a seguinte expressão: ”não vai mais arrochar ladrão”. A perícia segue trabalhando na cena do crime.

Aos policiais, familiares da vítima contaram que, em meados de 2014, Robson foi vítima de tentativa de homicídio por parte da pessoa conhecida como ”Sequinho”. A motivação seria um desentendimento por conta de uma ex-namorada.

Além disso, contaram que recentemente um rapaz chamado Rodrigo, vulgo ”Corumbá”, teria se apropriado indevidamente de uma motocicleta pertencente a Robson. ”Corumbá” foi preso em São Paulo e retornou recentemente para Mato Grosso do Sul. Veja mais notícias relacionadas.