Batida entre caminhão e carro mata jovens na BR-163

Acidente por volta de 5h desta quinta-feira (10), envolvendo um caminhão Mercedes Benz 1418, e um carro Fiat Strada, matou os jovens Allan Carlos de Oliveira Santos, 28, e João Victor Pedroso Mendonça, 20, na BR-163, entre Caarapó e Juti.

Segundo o Ligado Na Notícia, o caminhão seguia no sentido (Juti – Caarapó), quando o motorista do outro veículo, que trafegava na pista contrária (Caarapó – Juti), saiu da pista e provocou a colisão. As duas vítimas fatais estavam no carro Fiat Strada, e morreram no local.

Já o condutor do caminhão, não teve ferimentos e passou pelo teste do bafômetro, porém nada foi constatado. A Perícia Técnica foi acionada e os corpos encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Dourados.